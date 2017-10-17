單親媽手工餅養身障兒卻罹病 派出所集資團購送弱勢

2017-10-17 15:28

〔記者許國楨／台中報導〕家境困頓的劉姓婦人靠賣手工餅乾，獨力扶養3名子女，其中兩個孩子有身心障礙，沒想到自身也罹病，龐大的醫療費用壓得全家喘不過氣，台中市第二分局育才派出所員警得知後，集資團購餅乾助劉媽媽一解燃眉之急，除將餅乾分送轄內弱勢家庭，同時進行犯罪預防宣導，一兼二顧的作法，讓里民備感溫馨。

育才派出所巡佐湯朝盛上月底得知「劉媽媽」弱勢家庭訊息，中低收入戶的劉媽媽獨力扶養3名子女，其中2個兒子分別患腦麻、重度智（聽）障，全家單靠劉母賣手工餅乾獨撐家計，未料劉媽媽也罹患甲狀腺腫瘤，手術及相關治療需龐大費用，壓得全家喘不過氣，遂號召所內期他員警發起「一人一百買餅乾 做愛心」活動。

所長張世杰得知同事自發性購買愛心餅乾救助弱勢，深感意義非凡也主動參與，短短2天內便集資1萬多元全數購買劉媽媽手工餅乾，但餅乾送到警所後，發現無形愛心化成有形餅乾山，顯然無法在短時間消化，警員徐聖傑提議將餅乾分享給轄內的弱勢家庭及獨居老人，隨即透過各里長幫忙陪同，共同關懷且分享了40戶弱勢家庭。

里民們收到愛心餅乾「吃在嘴裡甜在心裡」，警方更利用機會進行防詐等犯罪預防宣導，老人家看到像孫子般的年輕帥哥美女警察，收到餅乾時都笑得閤不攏嘴；張世杰說，警察除了維持治安，整頓交通外，關懷獨居長者及困苦民眾也是工作重點之一，期勉員警發揮「警察心、菩薩行」的精神，多作功德行善事。