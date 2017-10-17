興大溺斃博士生 紀錄片4次入圍金鐘

2017-10-17 15:13

［記者王秀亭／台東報導］到蘭嶼研究海蛇生態的台中中興大學博士生林嘉智，15日在蘭嶼落海失蹤，今天上午尋獲後，遺體在下午1時30分運抵台東富岡漁港，林父林文泰表示，兒子生前熱愛台灣生態，拍攝的昆蟲生態紀錄片曾4次入圍金鐘獎，拍片過程中曾去過蘭嶼海蛇洞，才會在博士班時研究海蛇，想不到才開學不久，就發生意外。

林嘉智與歐姓學弟10日赴蘭嶼記錄海蛇生態，15日上午兩人一同赴青青草原下方海域，未料一波湧浪將林嘉智捲入海裡，同行的歐生回憶，受到颱風外圍環流影響，當天雨大，浪卻不大，只是會有不定時的湧浪，想不到一波大的湧浪打上岸，自己險被捲入海中，脫離險境後，卻不見林嘉智蹤影。

歐生趕緊通報蘭嶼消防分隊，由於當地地勢險惡、當天海象不佳，救難人員展開後海空搜尋，仍未有斬獲，在失蹤2天後，今天上午義務協助搜救的在地潛水業者於上午8時40分，於失蹤處前200公尺的老人岩前方海面下發現遺體，經由在岸邊等候的家屬確認後，由巡防艇運抵台東，家屬及歐生也陪同坐上巡防艇回到台東。

林父表示，林嘉智是文化大學畜牧系畢業，碩士班是東華大學海洋工程研究所，工作多數與昆蟲生態有關，並以昆蟲生態紀錄片4次入圍金鐘獎，因拍攝紀錄片曾去過蘭嶼海蛇洞，接受中興大學教授之邀就讀中興大學博士班，才開始專注海蛇研究。

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