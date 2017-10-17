搭公車摩蹭女生臀部噴精 變態男：「沒有違法吧！」

2017-10-17 14:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕真變態！台中市陳姓女大學生，上月搭乘公車時，發現後方有「異物」摩蹭左側臀部，轉頭查看時，一名男子說「不好意思」，隨即挪開位置，陳女返家後發現臀部左側與左褲管沾不明液體，直覺是精液，嚇得放聲尖叫痛罵變態噁心，警方依據這名變態男人下公車地點守候17天抓到魏姓男子。

據查，魏男不只犯案1次，他辯稱是陳女的屁股一直磨他的下體，他才忍不住射精，更惡劣的是，他還反問警察，上述噴精惡行！「這樣沒有違法吧！」。

台中市警局大墩派出所員警上月12日接獲報案，正值20歲妙齡的陳姓女大學生說，她當天晚間搭乘公車返家途中，公車行經公益路與東興路口時，站立的她，感覺後方有「異物」摩蹭臀部，轉頭查看時，有名男子趕緊說「不好意思」，隨後移動位置，她當時不以為意，返家卻驚見褲子的臀部左側與左褲管沾有不明液體，直覺認為是精液，隨即由家人陪同至大墩派出所報案。

員警發現這名變態男人，於公益路及文心路口下車，遂於這處路口等候，一直到上月29日，終於抓到這名「噴精怪客」，他是高中畢業，目前無業的21歲魏姓男子。魏嫌坦承噴精，但卻辯稱是公車人很多，陳女的屁股不斷擠壓摩擦他的下體，他才會忍不住，先用右手伸入口袋內自慰，等到快射精時，打開拉鍊露出生殖器，對著陳女的屁股射精。

荒唐的是，陳男還反問員警，上述過程中，他都沒有碰觸到陳女，也沒有被人看見，「這樣沒有違法吧！」，他還坦承在陳女之外，曾對兩名陌生女子噴精，至少犯下3起，警察答覆說：「你個人在公共場所，射精到他人身上，已造成被害人心生畏怖，你還毫無悔意，真是令人不敢相信」。

大墩派出所所長周景彬強調，魏嫌在公眾場所碰觸女子臀部並將精液噴濺到女子身體的行為，已觸犯性騷擾防治法，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金，警方將他依上述條例，於今天函送法辦。