通緝犯冒用身分躲10年 同居3年女友知真相大哭

2017-10-17 13:50

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子因槍砲、妨害性自主等數罪被通緝，逃亡期間除冒用汪姓友人身分經營公司，還因與汪男長相神似，看病、臨檢時謊報均未被發現，但夜路走多終究碰到鬼，日前遇盤查故技重施卻因汪男今年也被通緝露餡就逮，結束長達10年的逃亡生涯，其同居3年的女友得知更是崩潰大哭無法接受。

台中市第六分局西屯派出所當晚巡經西屯區河南路二段與寶慶街口時，發現1輛賓士車紅線違停且行跡可疑，員警直覺有異並於該車即將駛離時上前盤查時，只見駕駛神情顯得相當緊張，自稱是34歲的汪姓男子。

警方查詢發現汪男於今年5月因毒品及業務傷害罪被發布通緝，仍不動聲色接續深入詢問其出生年月日、生肖、星座等問題，駕駛都能迅速回答無誤，但警方採集指紋複驗時，赫然發現駕駛謊報身分，查出其真實身分是42歲的陳姓男子，且是因為槍砲彈藥、組織犯罪條例、妨害性自主及偽造文書等重罪的通緝犯。

警方指出，陳男自民國96年遭通緝迄今已有10年，10年前犯下重罪後逃亡台中隱姓埋名，冒用汪姓友人身分經營裝潢公司，因與汪男長相神似，過去看病、臨檢時謊報均未被發現，甚至連女友都不知其真實身分。

未料汪男今年也遭到通緝，不知情的陳男依舊謊報其身分企圖規避查緝，但遇上了認真盤查的員警，終究逃不過法律的制裁，結束了長達10年的逃亡生活，陳男女友接到通知時更是崩潰大哭無法接受，警方訊後將陳男解送歸案。