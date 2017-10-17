盜領案一銀求償 安德魯反指銀行「資安草率、須為疏忽負責」

2017-10-17 13:11

〔記者溫于德／台北報導〕去年震驚全台的一銀ATM盜領案，檢警最終逮捕滯留台灣的拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍米海爾與摩爾多瓦籍潘可夫等3人。民事責任方面，三人遭一銀連帶求償573萬多元，今日均出庭應訊；米海爾雖願意和解但強調「從未認罪」，安德魯則指銀行「資安草率、須為疏忽負責」，潘可夫未多說。審判長庭末諭知全案下月9日宣判，被告均願意出庭聆判。

終審法院今年8月24日依「刪除他人電腦之電磁紀錄罪」判安德魯4年10月、米海爾4年8月、潘可夫4年6月刑期，各併科罰金30萬到50萬元，全案定讞。

民事部分，原告一銀將被盜領數目扣除追回金額後，認定尚有573萬2500元損失，因而提告3人要求負責。今天上午除被告均出庭應訊外，米海爾未婚妻同樣現身法院，陪男友應訊。

率先發言的米海爾自認不是罪犯，無法認同刑事判決結果，至於為何有意和解？主因在於「自由比任何東西可貴」、為行為負一定金額比例賠償，不過銀行方面沒有和解意願；但他話鋒一轉也說，二審刑事追訴自開庭至判決結果出爐，時間過短，盼一審民事庭法官為其設想。

輪到安德魯時則砲火全開提到，一銀資安早已不全、引誘犯罪，自然須為其怠惰負責並獲得教訓。法官此時未待被告發言結束，即出言制止說，「罪犯沒有任何權力告知銀行如何行使權利」。

最後發言的潘可夫選擇不多說，僅以中文表示「謝謝」。

一銀律師聽畢三人陳述後表示，銀行雖願意和解，但始終未收到被告提出之和解方案。

審判長庭末諭知全案今辯論終結，下月9日下午宣判；被告均同意出庭聆判。