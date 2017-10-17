同校再傳淫師？人本籲教部嚴正查辦

人本基金會呼籲校方勿包庇。（記者羅欣貞攝）

2017-10-17 12:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕人本基金會6月才揭發屏東縣一所高中女老師不當追求女學生，如今同校再傳男老師「和女學生嘴對嘴餵食」、「告訴女學生：聽說打舌環的女生在跟男生做那個時有特別的感覺」，人本今天（17日）至該校舉牌抗議，抨擊學校「包庇淫師」，並向教育部檢舉，要求成立專案小組整頓該校歪風。

校方則說明，對於發生這些事件深表遺憾，學校所有的處置必定以維護學生受教權為最大考量，公平且公正，事發後一切依法行政，於時限內進行通報並告知雙方當事人相關權益，已於法定4個月內完成調查，後續行政流程進行中，尚未結案，所有的處置將以教部核准為最後結果。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍表示，今年6月22日人本基金會召開「學校吃案–學生受害；糾舉共犯結構，終止老師不當追求、性騷學生」記者會，揭發該校潘姓女老師多次不當追求女學生事件，當時該名女老師被停聘，但是同時間，還有一位黃姓音樂男老師涉及更嚴重的性平事件，調查期間，黃師不但沒有被停聘；調查後，更沒有被解聘，還可能只被記一個小過而已。

人本指出，據該會訪查，發現學校在活動中心辦活動時，該師讓女學生坐在大腿上、戶外教學時進入女學生房間，躺在床上讓女學生將頭部靠在自己胸前互相擁抱、和女學生兩人鎖在音樂教室，經學生敲門仍不肯開門，此外，該師還疑向同事炫耀跟女生的關係，並指對方主動。

針對人本所言，黃師經該校性平會調查後，僅記小過一事，校方不願證實，表示結果還要教部核准，另人本所指控的黃師行為，學校人員則表示有些形容是「誇張過了頭」；不過，校方證實，事發後已避免師生雙方接觸，黃師調離導師職務，但仍在校教學。

人本還指，該校除潘、黃兩師被通報3起事件外，據聞還有其他老師會開黃腔、喜歡拉女學生手或摟肩、讓女學生枕靠在大腿上哭訴等，都要再調查；張萍強調，這些家長們知情嗎？無辜的學生們怎麼辦？學校不能把責任都推給女學生，籲請教育部介入。

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