永豐金違法放貸案開庭 何壽川：企業經營正常風險

2017-10-17 12:10

〔記者張文川／台北報導〕永豐金控前董事長何壽川被控違法放貸給三寶建設，並挪用永豐餘投控及元太科技的資金，台北地檢署今年8月依違反證交法、金控法特別背信等罪嫌，起訴何壽川等19人，台北地院今開庭，傳喚全部被告到庭，何壽川否認犯罪，認為融資放款是企業經營的正常風險，且永豐的子公司、孫公司在三寶案已回收本息、獲利1223萬美元，母公司未蒙損失，批評檢方起訴「充滿臆測與誤導」。

永豐金案於今年8月17日起訴，檢方建請法院將何壽川處刑12年、併科罰金3億6000萬元；移審北院後，法官諭令偵查時已被收押近4個月的何壽川，以4億元交保，目前仍限制住居、限制出境出海，每天上午須到派出所報到。

檢方起訴指出，何壽川身為永豐餘集團實際負責人，為貪圖私利，與李俊傑勾結營私，挪用公司資金作為上海1788大樓投資款項，並收取放貸款利益，違法放貸給三寶集團J&R公司，最高曾達美金1億7700萬元，若投資有成，即由他私人獲利，若投資失敗，則轉嫁給社會大眾承擔，破壞經濟秩序與金融企業發展。

何壽川今答辯指出，他從事金融30年來從未違背職務，永豐租賃的融資應是由同仁依規定決定是否融資，他未介入干涉；永豐租賃的子公司GC於2011年融資給三寶Giant Crystal的6000萬美元，已經於2013年依約回收本金，並收取足額利息，獲利了結，GC公司未蒙受損失。

何壽川說，經營企業時勢必面對各種可能風險，這是企業經營通則與常態，檢方對企業經營多所誤解，將企業經營的正常風險，直接論斷為具體損失，起訴充滿臆測，企圖誤導審判，他希望法官明察，還他清白。

三寶建設負責人李俊傑目前仍滯留中國不歸，已被北檢通緝；李的妻子廖怡慇同列被告，她也否認犯罪，辯稱她沒參與上海1788大樓的財務事項，丈夫不在台灣時，都會授權她蓋章，基於信任，員工送上來的文件她都會蓋章。