女學員只喊「教練不要」 「武狀元」被控性侵判無罪

2017-10-17 11:58

〔記者楊國文／台北報導〕有「武狀元」稱號的散打高手于志宇，前年遭女學員小咪（化名）指控晚間邀請她到他房間床上看微電影之際，將她性侵得逞，于男喊冤說，當時他親、抱她都未拒絕，他以為小咪閃躲說「教練不要」，是因為害羞，他沒有性侵意圖，一審以證據不足判丁男無罪，高等法院認為，小咪已習武多年，若真的是「不要」應立即反抗才對，綜合認定于男未涉強制性交罪，今仍判他無罪。

于志宇（47歲）在台北市開設拳館，曾獲1997年全國、2000年北市自由搏擊等冠軍，號稱能「一個打十個」，在業界頗有名氣。

高院合議庭宣判後諭知，此案因一、二審均判無罪，適用速審法第九條「限縮檢方上訴」的規定，因此檢方只有在「判決適用法令牴觸憲法、判決違背判例、判決違背法院解釋」3種情況下才得以上訴最高法院；法界說，檢方上訴可能性微乎其微。

判決于男無罪理由指出，小咪已練習自由博擊至少3年，並非無能力抵抗的孱弱女子，卻任由于男脫其衣褲，並指侵、強迫3度口交得逞，與常情不符，此外，小咪案發後未驗傷、案發後近兩個月才報案、警訊和偵訊時表示原本不打算主動報案、法院傳她卻未出庭等事證，加上拳館學員證稱當晚于男告知要和小咪約會，且她當時人已在于男拳館的房間內，學員認知是于男和小咪在約會，還要求學員提早離開，因此判于男無罪。

小咪應訊表示，知道于男在追求她，她想從于男身上學到更多東西，因此當晚才會赴約，打算和他喝個咖啡安撫他，未同意于男和她性交，並提出案發後和于男臉書對話內容指稱「我很不高興你這樣霸王硬上弓」、「你也說你會錯意了」、「我從來沒有說OK、我是不是一直閃你，也一直說『教練不要』」等資料做為證據，但高院不採信小咪證詞。