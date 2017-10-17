山區降下大雨現「鬼火」 原來是這些人在搞鬼

2017-10-17 11:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕六龜分局寶來派出所近日屢接獲山區民眾反映，大雨滂沱夜裡，小關山附近常有不明「鬼火」出沒，警方獲報研判可能是山老鼠現蹤，經派員埋伏，果然逮獲5名涉嫌偷取野生牛樟芝的竊嫌，訊後依竊盜罪、森林法送辦。

警方指出，近日山區大雨滂沱，但卻有民眾直擊小關山一帶有不明「鬼火」出沒，且遠遠可聽到講話聲音，當地民眾議論紛紛，還有人直指是「壞東西」現身，但警方根據經驗研判，應是山老鼠趁雨出沒，於是決定組成專案小組埋伏逮人。

14日晚間7點多，山區雨勢滂沱，專案人員埋伏許久卻未見動靜，正當他們萌生退意時，有人驚見遠方山區數點燈光逐漸接近，又重燃起專案人員希望，等待約莫10餘分鐘，「壞東西」果然出現在大夥眼前。

經攔查這群「壞東西」後，發現他們是居住苗栗縣的風姓、章姓、根性、夏姓等4名男子（有竊盜、森林法前科），警方質問4人上山目的，4名男子竟異想天開表示：「來山上看下大雨。」

警方不信他們的說詞，將他們4人帶下山查證身分時，返程途中又見1輛休旅車停放路中，車上1名男子似乎在等待，專案人員上前盤查，確認該輛車是來接駁風姓4名同夥，經盤查後，警方在風姓、章姓、夏姓等3名隨身包包內查獲少量牛樟芝（總重0.12公克）、刮刀、頭燈各1批。

風姓等人見無法狡辯，坦承得知小關山附近有野生牛樟芝，想趁大雨期間，警方可能鬆懈，於11日即入山找尋，豈料仍被查獲。