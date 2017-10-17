中部珠寶業倒債常客、缺乏犯罪意識

2017-10-17 11:37

［記者楊政郡／台中報導］從事珠寶買賣王男，87年間曾以詐術向同業騙取珠寶數百萬元變現抵債，通緝後到案被判2年，出獄後99年至100年間兩同業寄賣翡翠耳環1對、胸針2件、鑽戒1只、翡翠戒指1只（總計約百萬），王某也拿去抵償個人債務，事後又是避不見面，今年通緝到案辯稱他生意垮了，不得以才以珠寶抵債，沒有侵占之意，法官依業務侵占判1年。

據了解，王嫌在87年初甫從事珠寶行業，來往臺灣地區與中國大陸，對外自稱「王維中」，87年3月間因個人資金週轉不靈，向同行珠寶商調貨籌措現款，隱瞞其資金週轉短絀窘境，向被害同業誆稱，他手上有客人欲選購珠寶，保證二周內出售並付清價金，逾期未出售原物交還等，騙取同業珠寶後變現，用來抵償自己的債務缺口，事後避不見面，92年到案被依詐欺罪判2年定讞，95年假釋出獄。

判決書指出，99年至100年間王嫌又從事珠寶業，接受同業寄賣，100年5月王嫌經營失敗，又欠下大筆債務，吳洪女士及莊男寄賣的翡翠耳環1對、胸針2件、鑽戒1只、翡翠戒指1只等珠寶，有上海債主開價100萬拿走這4樣5件珠寶，王某未堅持這是他人寄賣的物品，竟同意用來抵償他自己的債務。

事後王又躲起來，被害人吳洪女士及莊男提告，106年王嫌通緝到案（羈押中），王嫌卻不認為這是業務侵占犯行，說他是生意垮了，不得以才以珠寶抵債，沒有侵占的意思。

法官審酌被告缺乏犯罪意識、飾詞狡辯，而被害人用意是要拿回本錢，並沒有要重罰被告之意，目前王嫌已償還30萬元，依業務侵占判1年，不法所得70萬元追繳。