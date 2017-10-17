強押股東讓渡股份 欺壓員工害自殺 惡煞被起訴

2017-10-17 11:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陳順凱在外吸收少年當作小弟，組成財神企業公司負責暴力討債。今年5月，陳男到基隆市某家卡拉OK店，要服務人員聯繫鄭姓股東回店，隨後強逼他簽下股份讓渡書；一名林姓員工不小心退錯貨，被陳男毆打還強索賠償，害得林男企圖跳海輕生；陳男駕車失當，出車禍竟歸咎車廠，要對方賠償。基隆地檢署近日偵結，將陳男等人起訴。

檢警調查，37歲陳男有多項前科紀錄，在外自稱阿猛或是猛哥，吸收大批少年當作幫眾，壯大聲勢。5月1日凌晨到基隆市某家卡拉OK店，要服務人員佯稱店內出事，騙鄭姓股東返店查看，隨後糾眾毆打鄭男，還將店內鐵門全部拉下，以酒瓶、花盆砸鄭男頭部，強逼他簽下預先寫好的股權讓渡書，強奪股權。

隔日下午，該店林姓男員工將貨物退給酒商，引起陳男不滿，糾眾將他困在包廂內不准離去。陳男點燃香菸，燙傷林男，又強逼他返家拿5萬元賠償才作罷。林男一時想不開，跑到基隆外木山跳海輕生，所幸獲救。

今年6月初，陳男因為駕車出車禍，竟將責任推給車上的衛星導航系統，跑到車商銷售地點，要求彭姓廠長賠償新車及相關損失，共540萬元，還與小弟撥放該集團犯案影像新聞給彭男看，甚至拿出一發子彈恐嚇對方。

車商請余姓業務員出面處理後續，卻反被陳男拗請吃日本料理，還逼余男杜撰車禍後處理自白書，所幸警方到場，陳男等人才離去。

檢察官調查後認定，陳男已觸犯組織犯罪防制條例、傷害、妨害自由、強制、恐嚇取財、加重強盜等罪，近日偵結，將陳男及同夥起訴。

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