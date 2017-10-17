音樂老師一句「閹伶」 學生痛苦10幾年提告

2017-10-17 10:54

〔記者吳政峰／台北報導〕一名男子指控93年就讀音樂教育系碩士班時，被指導的王姓老師問「你要試試看閹伶 （註：閹伶，也叫去勢男高音、閹人歌手等） 嗎？」致他自尊心受損，畢業至今10幾年，一直活在性騷擾陰影中，104年向學校性別平等教育委員會申請調查，並要求校方解聘王師，但調查結果為性騷擾不成立，他不滿提告。

男子表示，王師公然於課堂質問他「你是不是同性戀？」、「你要試試看閹伶嗎？」表情乖張戲謔，發出嘲笑聲，全班同學均在場目睹，令他深感受歧視。

男子根據性平會訪談王師記錄，直指王師曾說「來這就只教過這個男生，他的聲音可以像女孩子，為閹割男高音寫的歌，他有時也唱得上去」等語，就是性別歧視之鐵證，但性平會調查小組刻意忽略，作出性騷擾不成立的結論，明顯偏頗。

男子認為性平會未盡職責，極度疏漏，向申復小組申復、學生申訴評議委員會申訴、教育部訴願審議委員會申訴，全都遭駁回，最後向台北高等行政法院提起行政訴訟。

性平會表示，接到該男申請書後，隨即請5名學者成立調查小組，其中2人為具有性騷擾調查專業的學者，並訪談雙方與關係人，程序並無問題。

王師則堅決否認有性騷擾意圖，調查小組嘗試聯繫當時在場的3名同學，1名表示年代久遠沒印象、1名說無法協助調查、1名聯絡不到，在查無具體證據情況下，性平會作出「學校主動給予原告關心與協助」、「請王師增加對性騷擾的認知了解」之建議。

性別會認為，男子要求學校解聘王師，但案發時間於93年，已超過行政罰的裁處權時效。

法官審酌整個調查過程完備，證人也無法證明性騷擾，性平會處理無違失，判男子敗訴。全案可上訴。