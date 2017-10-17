獨家》為救愛鴿枉送命 男子脫衣、跳海救鴿畫面曝光

陳姓男子開始解開褲頭，準備褪下深色長褲。（記者黃美珠翻攝）
［記者黃美珠／竹縣報導］台北市62歲陳姓賽鴿玩家，為了搶救1籠不慎落海的賽鴿，當下毫不猶豫除去自己身上衣物，只剩下1條紅色內褲就下水搶救的影片，本報今早獨家掌握，結果墜海的鴿子幾乎都順利獲救，反而是他卻因此枉送了性命。這段全長1分33秒、由事發時恰巧在場的釣客所拍的影片，今天早上林姓獨者獨家授權，讓影片清楚還原整個意外發生的過程，也讓人感到遺憾。
新竹縣警界表示，賽鴿的利潤非常豐厚，在賽鴿者的眼中真的「鴿子比自己的命還值錢」。
從讀者所提供的影像中可以看到，事發時陳男紅色座車車頭朝外地，停靠在坡頭漁港南堤上，後行李箱完全打開，一旁海面上有1籠銘黃色的漂浮物在海面上載浮載沉，從稍後的畫面可以研判，就是不慎落海的鴿籠。
陳男當時原本身穿白色上衣、深色長褲，只見他二話不說，先是脫下長褲，將之丟在駕駛座後，接著脫去白色上衣，一樣隨手一拋就丟在前擋風玻璃上。
這時只穿紅色內褲的他，為了搶救愛鴿，毫不猶豫地就屈膝往海裡面一跳，直接游向載浮載沉的鴿籠，接著只見海面上1群鴿子不斷拍打著翅膀奮力要飛離海面的樣子，研判就是獲得陳男打開籠門所救，只是陳男的頭越到後來逐漸沒入海水裡，以致最後滅了頂。
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陳男把深色長褲放在駕駛座上。（記者黃美珠翻攝）
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陳男除去上衣。（記者黃美珠翻攝）
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陳姓男子除去上衣後，隨手一拋在前擋風玻璃上，轉身準備跳入海中救愛鴿。（記者黃美珠翻攝）
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陳男跳下海去救愛鴿。（記者黃美珠翻攝）
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陳男跳下海去救愛鴿。（記者黃美珠翻攝）
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陳男跳下海去救愛鴿。（記者黃美珠翻攝）
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陳男跟鴿群在海面上一起載浮載沉。（記者黃美珠翻攝）
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事發後，坡頭安檢所人員拉起封鎖線。（資料照，記者黃美珠攝）
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岸巡人員到場處理時，陳男的座車前擋風玻璃上留有他拋下的白色上衣。（資料照，記者黃美珠攝）
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落入海中的鴿籠，鴿子被陳男解救了，剩下空籠孤伶伶在海面漂流，陳男則枉送一條寶貴性命。（資料照，記者黃美珠攝）
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岸巡人員第1時間發現陳男落海，其座車後行李箱蓋完全打開，裡面都是鴿籠，吻合現場釣友所拍到的影片當時車蓋狀態。（記者黃美珠翻攝）