獨家》為救愛鴿枉送命 男子脫衣、跳海救鴿畫面曝光

陳姓男子開始解開褲頭，準備褪下深色長褲。（記者黃美珠翻攝）

2017-10-17 09:24

［記者黃美珠／竹縣報導］台北市62歲陳姓賽鴿玩家，為了搶救1籠不慎落海的賽鴿，當下毫不猶豫除去自己身上衣物，只剩下1條紅色內褲就下水搶救的影片，本報今早獨家掌握，結果墜海的鴿子幾乎都順利獲救，反而是他卻因此枉送了性命。這段全長1分33秒、由事發時恰巧在場的釣客所拍的影片，今天早上林姓獨者獨家授權，讓影片清楚還原整個意外發生的過程，也讓人感到遺憾。

新竹縣警界表示，賽鴿的利潤非常豐厚，在賽鴿者的眼中真的「鴿子比自己的命還值錢」。

從讀者所提供的影像中可以看到，事發時陳男紅色座車車頭朝外地，停靠在坡頭漁港南堤上，後行李箱完全打開，一旁海面上有1籠銘黃色的漂浮物在海面上載浮載沉，從稍後的畫面可以研判，就是不慎落海的鴿籠。

陳男當時原本身穿白色上衣、深色長褲，只見他二話不說，先是脫下長褲，將之丟在駕駛座後，接著脫去白色上衣，一樣隨手一拋就丟在前擋風玻璃上。

這時只穿紅色內褲的他，為了搶救愛鴿，毫不猶豫地就屈膝往海裡面一跳，直接游向載浮載沉的鴿籠，接著只見海面上1群鴿子不斷拍打著翅膀奮力要飛離海面的樣子，研判就是獲得陳男打開籠門所救，只是陳男的頭越到後來逐漸沒入海水裡，以致最後滅了頂。

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