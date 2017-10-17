押人到山上逼債 不良男子判刑

2017-10-17 08:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有人向陳姓男子借款後落跑，陳男遷怒介紹跟他借錢的黃男，逼他需代為償還，不僅聚眾毆打還押到山上，新竹地院依聚眾恐嚇未遂罪判刑6月。

判決書指出，104 年6至9月間張姓男子欠賭場55萬元，張男向陳男借款清償後，即避不見面，陳男向當初介紹張男跟他借錢的黃男說，須代償該筆債務，黃男置之不理。

104 年11月陳男率2名男子持鋁棒毆打黃男，並強押上車，載往新竹縣湖口鄉山區一處空屋，途中黃男遭衣物蓋住頭部，持續遭該2名男子以手及疑似槍枝槍柄物品毆打頭部。

期間黃男持續遭多人毆打，並被要求跪在空屋前，且仍遭衣物蓋住頭部，陳男恫稱：要不要叫你家人或朋友送錢來，不然你今天無法回家，會死在這裡。黃男因而向陳男哀求隔天匯錢，此時1名男子將黃男身分證拍照，並稱：現在知道你住哪裡了！陳男則恫稱：如果沒有處理，下次就不是這樣子而已！

由於黃男心生畏懼，遂應允隔天匯款30萬元給陳男，陳男才放人，然黃男並未匯款，而是報警處理。

法官認為，陳男聚眾共同以強押被害人及以恐嚇方式逼迫還債，使被害人心生畏懼，造成精神上莫大之壓力，行為殊值譴責；且不思以正當途徑獲取財物，且行為時間在夜間，過程長達約2 小時，造成被害人恐懼，侵害其行動自由及財產法益，並對於社會治安造成危害，最後依恐嚇取財未遂罪判刑6月，得易科罰金。