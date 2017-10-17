漁船深夜擱淺 信號彈求援救回一命

失去動力的「新得溢12號」擱淺在岸際（記者吳昇儒翻攝）

2017-10-17 08:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓船長昨日晚間獨自駕駛「新得溢12號」漁船出海，到海上放捕蟹籠。未料，今日凌晨2時許，船槳捲到垃圾失去動力又遇到強陣風，漁船一路被打到八尺門附近的岸際。張姓船長只好施放信號彈求援，岸巡人員發現後，立刻前往，並通報119協助救人。最後發現全身擦傷的張男，在消波塊上待援，將他送醫救治。

張姓船長接受媒體採訪時指出，眼見船就要翻了，才趕快跳到岩石上逃命，結果又被一陣浪打下來！本來妻子要跟自己同行，還好她出去買東西，躲過一劫。

岸巡人員初步調查，張姓船長是昨日晚間8時許，從基隆外木山漁港出發，到海上施放捕蟹籠，今日凌晨2點多，漁船因失去動力在海上漂流，加上基隆沿海因受東北季風影響，颳起強陣風，海象惡劣，讓「新得溢12號」卡在八尺門附近岸際，船長發信號彈求援，被守望人員發現。

在消防、岸巡同仁協助下，利用長梯讓張姓船長爬上堤防，坐上救護車到醫院救治，幸無大礙。

「新得溢12號」失去動力，遭大浪打到岸際，船長跳船求生（記者吳昇儒翻攝）