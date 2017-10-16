飛車搶婦人白金項鍊 警迅速逮人查扣證物

黃嫌騎車搶走婦人脖子上的白金項鍊。（記者方志賢翻攝）

2017-10-16 23:58

〔記者方志賢／高雄報導〕昨上午高雄市70歲老婦人遭飛車搶奪脖子上價值3萬的白金項鍊，警方調閱監視畫面，依據歹徒頭戴黑色安全帽、黑色外套及白底4條黑色斜線邊條布鞋等線索，今上午循線在林園區逮捕35歲黃姓男子，並起獲疑似作案穿著黑外套及騎乘機車，黃嫌雖矢口否認涉案，警方訊後仍依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，昨上午10時許，高市70陳姓老婦買完菜回家，途中行經苓雅區澄清路9巷內時，在巷內遭一名騎乘機車的歹徒搶走脖子上價值約3萬的白金項鍊逃逸。

警方獲報調閱監視器，發現歹徒頭戴黑色安全帽、穿黑色外套，腳上白底4條黑色斜線邊條布鞋，並騎乘未懸掛車牌的機車，經警分析比對轄內治安人口後，發現黃男（有竊盜、搶奪、毒品等前科）名下一輛機車與涉嫌搶案的機車型號、特徵皆相符。

警方進一步又發現黃嫌於9月20日及10月6日出門時的穿著，皆與搶案衣著相同，警方到黃嫌住家訪查，發現作案機車停放於黃嫌住家前，並由黃嫌父親同意及帶領下，在黃嫌機車車廂內發現黑色外套，並到他房間發現白底4條黑色斜線邊條布鞋等衣著。

警方今上午向檢方申請拘票，將黃嫌拘提到案，並查扣作案安全帽及衣物，但黃嫌否認犯案，且拒絕說明贓物下落，警方訊後依搶奪罪嫌送辦，並擴大追查婦人遭搶白金項鍊下落。