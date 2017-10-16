10/16 威力彩連13摃 明大樂透最後中秋加碼

2017-10-16 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月16日）開獎的第106000083期威力彩、第106000247期今彩539，頭獎均摃龜。威力彩今日已是連13摃，下期頭獎累積上看4.6億元。

另外明天將開獎的大樂透也會進行最後一次的中秋加碼，頭獎上看2.5億元，並額外抽出10組百萬元及1萬組2千元獎項。

威力彩下期頭獎上看4.6億元

第106000083期威力彩中獎號碼為：「02、07、09、16、17、25。第二區：07。」頭獎、貳獎摃龜；參獎共11注獲得，每注可得15萬元；肆獎共51注獲得，每注可得2萬元；伍獎共343注獲得，每注可得4000元；陸獎共1918注獲得，每注可得800元；柒獎共4275注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬3161注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬4073注獲得，每注可得100元；普獎共5萬0737注獲得，每注可得100元。

第106000083期38樂合彩中獎號碼為「02、07、09、16、17、25」，五合共1注中獎，可獨得115萬元；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合65注中獎，每注可得5750元；二合共1704注中獎，每注可得750元。

今彩539 本期頭獎也摃龜

第1060000247期今彩539中獎號碼為「22、28、30、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共224注獲得，每注可得2萬元；參獎共7156注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1007注獲得，每注可獲得50元。

第1060000247期39樂合彩中獎號碼為「22、28、30、35、38」，四合摃龜；三合共220注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7010注中獎，每注可得1125元。

第1060000247期3星彩中獎號碼為「493」，正彩共25注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第1060000247期4星彩中獎號碼為「7147」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」