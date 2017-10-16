獨家》替鴿賽暖身？疑放飛賽鴿後搶救鴿籠落海喪命

岸巡人員檢視陳男座車，發現他車窗搖下，後行李箱打開，裡面滿是空鴿籠。（記者黃美珠攝）

2017-10-16 20:42

［記者黃美珠／新豐報導］1年1度的冬季賽鴿賽事將到，玩家們開始熱身練飛，新竹縣新豐鄉坡頭漁港今天卻傳出1名62歲陳姓賽鴿玩家落海喪命，疑似放飛賽鴿後鴿籠失手墜入海裡，可能情急之下搶救鴿籠卻失足殞命；負責搶救和調查的第8海岸巡防總隊表示，確實事發原因和死因將靜待明（17）日報請檢察官相驗時一併釐清。

不過岸巡人員證實，陳男家屬坦言，陳男生前有玩賽鴿。至於玩多久？放飛的是陳男自己的賽鴿？還是替其他選手代養？代訓的？家人都說不知情。

第8岸巡總隊坡頭安檢所安檢人員今天早上約8點半正巡視整個港區時，聽到民眾呼救說有人落海，岸巡人員衝到漁港內看到1名男子載浮載沈，不久就失去了蹤影。

岸巡通報新竹縣消防局新豐消防分隊到場協助搶救，約莫半小時後終於撈起落海者，但已無氣息，經轉送湖口仁慈醫院搶救到上午10點半宣告不治。

岸巡人員封鎖事發現場，發現落水者的座車就在事發現場，因而循線得以確認其身分。

岸巡人員也發現陳男座車窗戶都沒有關上，後行李箱不僅大大打開，裡面還擺滿了空的鴿籠，外型樣式跟落海的如出一轍，吻合目擊者說陳男疑似放飛鴿子後為了搶救鴿籠而失足的說法。

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