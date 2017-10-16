外資圈第一美女獲不起訴 高檢署要求發回續查

瑞士信貸總經理邱慧平有「外資圈第一美女」稱號，涉入荷蘭商艾司摩爾（ASML）購併漢微科爆發內線交易案，卻獲不起訴。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-16 20:03

〔記者溫于德／台北報導〕在國內有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平去年受託處理漢微科技併購案，卻在住處廁所裡打跨國電話開會時，被丈夫許耀仁聽到，許耀仁趕在重大訊息公布前偕其母一同購入125張漢微科技股票，成功違法套利2420萬元。檢方今年9月中依違反「證券交易法」將許起訴，但邱、陳母被認定不知情、獲不起訴處分；不過高檢署審核後認為偵查不完備，尚有其他事證需待釐清，今已將全案發回續查。

許男日前應訊時提到，妻子在廁所進行會議時，他在門外竊聽到併購案細節與交易模式，並獲知溢價2成多之內線消息，才決定進場買股，同時建議對全案不知情的母親一同買進；邱慧平辯稱，為求保密才選在廁所進行會議通話，強調絕無外洩訊息，並堅稱不知情夫婿與婆婆買股，自己也未買漢微科股票。

承辦的檢察官選擇採信3人說法，依違反「證券交易法」僅起訴許，邱、陳母獲不起訴處分；但高檢署認為，經審核後認為偵查不完備，有其他事證需再釐清，命令發回續查。