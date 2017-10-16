小隊長比偵查佐多？各分局偵查佐缺人拉警報

各分局偵查隊偵查佐缺人大拉警報，偌大辦公室難以填滿。（記者廖淑玲攝）

2017-10-16 20:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕刑警業務繁重還要應付地檢署「發交、發查」，雲林縣警察局沒有人要考偵查佐，加上年金改革，衝擊帶動退休潮，又沒誘因，基層偵查佐缺額愈來愈嚴重，還有人戲稱小隊長比偵查佐多？各分局偵查佐缺人拉警報。

根據雲林縣警察局統計，雲林縣6個分局偵查佐總缺額36人，相較今年上半年20名的缺額明顯增加，扣除部份人員充任民意代表隨扈，或到警官班受訓、或申請長期病假，實質缺額更多，不少人調侃「小隊長比偵查佐多」，偵查佐應該要列入保育動物。

雲林縣6個分局偵查隊，虎尾6小隊，加隊長、副隊長編制26人，現有15人，6名小隊長，9名偵查佐其中1人還支援隨扈；斗六分局偵查佐原編制18人，1人支援隨扈、1人支援他單位，1人長期病假，只剩10人；西螺分局偵查隊全隊編制18人、4小隊，偵查佐不足6人，其中又有1人本月24日將外調再少1人，各分局偵查佐人員嚴重不足成為常態。

除了刑警沒人幹，雲林縣警力同樣面臨嚴重不足，全縣缺額超過230人，加上年底退休潮，人數將再攀升，而今年四等警察特考新進人員雲林僅分配25人，相對於當前的警力不足，被揶揄只是「杯水車薪」，值得全面檢討。