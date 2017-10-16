修車起火遭引擎蓋夾困 花店男員工山區採購遭燒死

2017-10-16 18:13

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽竹崙山區牛角坑產業道路旁，今天中午驚傳火燒車，警、消人員獲報到場，赫見1名男子趴臥陷入火海的轎車前，上半身還被引擎蓋夾住，雖經迅速撲滅火勢，男子仍不幸被燒成焦屍，後續追查身分發現男子是在花店工作的52歲黃姓男子，疑前往山區採購花卉遇上車子拋錨，嘗試自行檢修不慎釀成爆炸斷魂。

目擊者說，近中午時行經該處曾見該車停靠路旁，黃男架起引擎蓋疑似在修車，回程時見黃男遭夾困引擎室且車輛已冒出火煙，立刻向119報案。另名附近住戶則表示，快12點時他聽見大約3聲巨大爆炸聲，趕到起火處轎車已全面燃燒。

警方調查，遭燒燬的車輛登記為黃男所有，車齡超過20年，由於事發處沒有監視器，依現有資訊研判可能黃男駕車途中拋錨，嘗試自行檢修時發生爆炸將人震暈並將引擎蓋震垮，呈半蹲狀趴臥車頭的黃男瞬間失去反應能力，才會受困火海被燒成焦屍。

黃男弟弟事後到場，從未被燒燬的鞋襪確認死者就是哥哥，他透露不知道哥哥為何會在深山。但警方查出家住新店的黃男，現職新莊龍安路一間花店員工，經查訪上午8點他還有前去上班，大約10點左右開車出門，疑前往三峽山區採購花卉時發生意外，詳細起火原因及死亡原因，仍待消防火災調查人員及和檢察官相驗遺體後方能釐清。