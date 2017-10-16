懷疑夫通姦求償60萬 法官不准

2017-10-16 21:25

［記者黃捷／台北報導］李姓女子回家發現朱姓丈夫與一名陳姓女子單獨在家，質問朱男：「有沒有對不起這個家？」朱男竟回：「有啦，怎麼樣？」床單送驗還發現有女性DNA殘留，因而認定2人通姦，提告向陳女求償60萬。但士林地院認為朱男語意模糊，也無法證明DNA是陳女的，依證據不足駁回聲請，可上訴。

李女提告指出，她2015年5月29日下午1點多回家，看見屋內有2雙拖鞋，餐桌上有2個杯子，和室裡更有1個女用包包，朱男還正在浴室沖澡，直覺有異，氣得在家中尋找，果然發現陳女躲在1樓房間內，陳女衣著雖然完整，但不知她在裡面做什麼。

李女提出的影音檔中，她多次質問朱男：「她是誰？你帶回來做愛...過夜對不對？」但朱男都極力否認「沒有」，她再問：「你不老實我馬上報警...」，朱男回應：「好...我答應妳，從今以後我們不再聯絡」，但仍否認通姦。

直到李女表示：「你對不起這個家...我只要你老實說...若是有我不叫警察，她道個歉就可以回去了...」並重覆逼問「有沒有」，朱男這才氣回：「有啦，怎麼樣？」

李女另把房內的衛生紙及床單送驗，發現衛生紙上有男性DNA，床單則有1男1女的DNA，她自稱家中並無其他女性居住，自己也從未睡過該床單，因而推認朱男與陳女通姦，向陳女求償60萬。

但法官認為，朱男當下氣話「有啦」，究竟是承認通姦，還是只承認對家庭、婚姻關係有理虧之處，或是其他含意，語意模糊無法確定，且無法憑李女片面之詞認定女性DNA是陳女的，刑事妨害家庭更經士林地檢署處分不起訴，無足夠證據推論陳女侵害配偶權，遂駁回李女聲請。