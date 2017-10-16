醋男懷疑小三接客打死她 賠300萬判12年6月

2017-10-16 17:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化市已婚男子梁智遠，與在KTV工作的謝姓女子婚外情，去年7月31日清晨他到汽車旅館找謝女，得知謝女與男客出場，身材壯碩的他認定謝女是跟男客上床而醋勁大發，徒手「教訓」謝女，卻將謝女活活打死，謝女昏迷時，仍不將謝女送醫，導致年僅36歲的謝女延誤就醫慘死，他辯稱「我以為是外傷，不知道有內傷，不知道那麼嚴重」，法院採信他的辯詞，認為他無殺人犯意，而是出手過重導致謝女死亡，依傷害致死罪判處徒刑12年6月。

判決書指出，33歲已婚但與元配分居的梁智遠，與在KTV工作的謝女（36歲）交往，去年7月31日凌晨梁男聯絡不到謝女，遂與表弟與朋友一起到KTV找人，把謝女停在KTV旁的汽車砸毀洩憤，謝女接獲KTV通知，打電話給梁男，雙方對話時，梁男隱約聽到「歐遊」2字，推測謝女在「歐遊汽車旅館」內，遂到該汽車旅館內找人，值班的陳姓櫃檯人員說溜嘴，告訴梁男「510號房有酒醉客人入住，但剛才已經離開了」，劉男立即察看510號房，果然發現謝女在房內，共宿的男客已經離去。

同日清晨6時許，梁男認定謝女與男客上床而醋勁大發，對謝女拳打腳踢，把謝女打癱地上，他卻認為謝女只受瘀青血腫外傷，沒有把謝女送醫，僅叫表弟開車把謝女載到梁男的住處休息，上午8時抵達後，3人各自休息，約2個小時後，梁男驚見謝女斷氣，雖實施心肺復甦術並送醫，但已是香消玉殞。

警方懷疑梁男涉案，梁男卻拒絕吐實，警方發現梁男右手腫脹，將梁男強制驗傷時，醫師又見梁男胸膛有三道垂直抓痕，梁男才承認他打死謝女，彰化地院據此認定，梁男不符合「自首」，但採信梁男沒有殺人犯意，而是「教訓」謝女時下手太重致死的辯詞，據此依傷害致死罪判處徒刑12年6月，梁男上訴二審，並以他賠償謝女雙親300萬元，聲明能減刑。

不過，台中高分院認為，謝女與已婚梁男交往，梁男應更疼惜謝女，卻因謝女工作需與男客出場而吃醋，對謝女拳打腳踢，年僅36歲即香消玉殞，維持12年6月原判，可再上訴。