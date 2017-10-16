女兒搶救老父 雙雙跌落2米深溝幸輕傷脫困

2017-10-16 17:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕何姓男子15日夜間8時騎機車行經仁武區新莊路，不慎摔入2公尺深排水溝，女兒接獲求救電話馳援，也不慎跌落，仁武消防分隊獲報將2人救出，所幸2人輕傷。

15日晚間8時43分，高市消防局119接獲通報，有人掉進新莊路排水溝，警消趕抵時，發現71歲何男及其41歲女兒受困溝內，立即以雙節梯及繩索協助脫困，將輕微擦傷2人送醫。

何女向警消表示，父親騎機車疑因重心不穩跌入排水溝，她接獲電話想幫父親脫困，卻一個踉蹌跟著摔落。