盜用死人名義買車 他被判關1年

2017-10-16 17:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣擔任土地仲介的崔男，幫重病的王姓客戶辦理房子過戶時，取得其身分證件，再以其名向銀行辦理信用卡盜刷，又以王男之名貸款買一部自小客車，不久王男去世，經被害人家屬報案後將崔男提起公訴，結果崔男逃避法律執行，直到去年才被逮捕歸案，該案經彰化地院審理終結，崔男今被判1年有期徒刑。

判決書指出，崔男在民國90年間某日，為重病的王男辦理土地過戶，取得王男的身分證及印章，沒有歸還原主，民國92年持王男的身分證赴當時的台中縣大里市（今台中市大里區）的新光商銀，以王男之名辦理信用卡，崔男假造王男簽名的委託書騙過銀行行員，取得信用卡後，總共消費5次，總金額4千多元，全部用來加油。

判決書說，崔男在93年1月間，又以王男的名義購買一部三菱的自小客車，他持王男的身分證和印章，透過汽車營業所賴姓營業員向銀行貸得49萬2480元，分36期繳清，雙方約定每期繳1萬3千680元，結果崔男才繳2期，就把車賣給不知情的何姓男子。不久王男即因病重去世。

上述帳單不斷寄到王男的戶籍地址，家屬發覺有異報警，警方通知王男到案說明，王男卻不予理會，家屬對王男提詐欺告訴，王男拒不出面說明，警方發佈通緝，直到去年才被逮捕歸案。

法官表示，崔男為私利，擅用王男之名申辦信用卡、購車、消費，嚴重危害王男本人及商銀、汽車公司之權益，至今又未賠償被害人損失，因此判處1年有期徒刑。