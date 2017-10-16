強制治療沒效？性騷前科犯搭公車再伸鹹豬手

2017-10-16 17:59

［記者黃捷／台北報導］台北市陳姓男子有妨害性自主前科，曾遭法院裁定強制治療，2014年他聲請停止強制治療獲准，但今年4月卻再犯，涉嫌在搭乘公車時伸出鹹豬手，性騷擾一名婦女，遭士林地方法院判刑6月，可易科罰金18萬元。

判決指出，陳男今年4月9日下午搭乘公車，行經新北市汐止區富信飯店、南樟樹灣兩站之間時，見一名年約40歲的婦人獨自坐在雙人座，竟起色心，換座到婦人旁邊，雙手交叉環抱胸前掩飾，以左手偷抓婦人右胸得逞。

婦人驚覺遭性騷擾，當場站起向司機表示要報警，司機將公車開往派出所，並協助警方調閱車內監視器，陳男一開始否認犯行，直到被檢察官起訴求刑10月，自知難逃法網，只好承認犯行。

士林地院認為，他多次涉犯相同罪名，素行不佳，但在法院審理期間坦承，並與婦人成立調解，雖仍未履行賠償，但態度尚可，檢察官求刑過重，最後依違反性騷擾防治法判刑6月，可易科罰金18萬元。

據了解，陳男曾犯下妨害性自主罪遭判刑確定，2010年遭士林地院裁定強制治療，4年後他聲請停止強制治療，因台中監獄附設培德醫院第7次結案鑑定評估會議認定再犯機率明顯降低，法官因此准予停止治療，但他近年仍犯下多起性騷擾案件，有的和解後被害人撤告，有的則遭判刑確定。