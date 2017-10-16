找回「最高機密」手機 外籍工程師讚嘆員警高效率

2017-10-16 17:15

〔記者王冠仁／台北報導〕「手機裡面有公司的最高機密！」36歲西班牙籍米姓男子日前急忙跑進派出所，以中文告訴員警搭計程車看房子後發現手機不見了，警方調閱監視器畫面找到計程車駕駛，車內卻沒手機，員警再以手機定位系統追查發現訊號在下車地點附近，最後在路邊停車格找回手機，讓這位外籍乘客既感恩又讚嘆。

警方表示，這位西班牙籍乘客日前跑進台北市中正二分局南海路派出所，以流利中文告訴值班警員，當晚7點搭計程車到汀洲路一帶看屋，事後卻發現手機不見，可能遺留在計程車車上。

值班警員高肇欽受理後，立即調閱下車地點錄影監視畫面，找出計程車車號，並連繫上司機，但司機說車內沒見到手機。

米男得知「希望落空」，面露焦急神色，告訴警方，他是某科技公司聘請的外國研發工程師，手機內含公司「最高機密」，若沒尋回擔心商業機密會因此洩漏，「拜託一定要幫我找到！」

高肇欽靈機一動，試著撥打米男手機，發現電話可以接通，只是沒人接聽，研判並未被人據為己有，再試著以手機定位系統追蹤，查出手機訊號就出現在下車地點附近。高肇欽帶著米姓男子回到下車處仔細搜索，最後在路邊機車格找到手機。米男見手機失而復得頓時眉開眼笑，大讚「台灣警察太神了！」