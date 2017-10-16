不厚道！男子幫忙助拳 反遭友人告發

2017-10-16 17:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子鄭柏堅103年3月某日，酒後與林姓同事發生衝突，事後心有不甘帶著同事到宿舍找林男理論。鄭男將另一把未開封的刀械交給助拳的李姓同事，自己持西瓜刀入屋，因找不到林男，竟持刀砍殺吳姓老闆，被依殺人未遂罪，判7年徒刑定讞。鄭男事後，向地檢署告發，同行的李姓同事涉案。檢察官認定罪證不足，予以李男不起訴處分。

37歲男子鄭柏堅去年因虐打小弟及擁槍自重，登上新聞版面，日前則因砍殺工程行老闆，被判入監服刑。鄭男卻向基隆地檢署告發，當時在工程行內，幫自己助拳的李姓同事，有拿一把刀械進入屋內，並對著吳姓老闆喊「呼死」，涉犯殺人未遂罪。

檢察官偵訊時，李男頻頻喊冤，並表示當時是鄭男跟林姓男子發生衝突，自己只是開著車帶他去林男的宿舍；下車時鄭男交付一把玩具刀，要讓自己防身，結果他卻持西瓜刀砍殺吳姓老闆，拿到的刀根本沒有開封，而且進到屋內就把刀放在沙發，怎麼可能殺人。

在宿舍內目擊的同事也作證指出，沒有看到李男砍人，也沒有聽到他喊「呼死」，但是鄭男拿刀到屋內亂的時候，有聽到老闆對著他說「不要拿一支刀子來嚇大嚇小（台語）」鄭則大喊「阿是不能來喔」，沒多久就看見老闆被砍，過程中李男都坐在沙發上。

檢察官認為，只有鄭男片面之詞聲稱有聽到李男喊「呼死」，無積極證據證明，李男有涉案，予以不起訴處分。

曾經偵辦過鄭男案件的警員則表示，鄭男真的很不厚道，朋友幫忙助拳還要被牽扯下來，這樣誰敢幫他。