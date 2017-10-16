女老師如廁被偷拍上臉書緝凶 男大生急留言：誤會...

2017-10-16 16:01

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市一名女教師在大型藥局如廁時，突聽到一聲「喀擦」快門聲，她聽聲辨位，驚見廁所隔板下方空隙處竟伸出1支手機，她嚇得大叫並報警提告，還將嫌犯逃出廁所的監視器畫面PO上臉書；被錄到身影的吳姓男大生事後主動到案，澄清一切只是誤會；台北地檢署還原其手機檔案，沒發現有偷拍照，今將吳男不起訴。

去年暑假過後，1名女教師到北市大安區某大型藥局採買，她逛街時內急如廁，卻發現廁所隔板下方空隙竟有手機偷拍，嚇得她尖叫並彎腰想搶手機，但對方卻奪門而出，當時她褲子脫到一半來不及穿好，無法追出逮狼，一度氣得踹廁所門洩憤。

事後該名女教師報警提告並調閱藥局監視器畫面，果然發現有1名男子慌張地逃出公廁，她擷取影像後上傳臉書「緝凶」，並留言提醒女性同胞：「這個男的是偷拍慣犯，女性朋友要小心！」

不久吳男也看見該篇臉書分享文章，他得知自己成為影中人，立即留言澄清是誤會一場，並主動到警局說明，還提供手機給檢警查驗；吳男庭訊時辯稱，當時他正在上大號，突然聽到隔壁廁所有女子猛力撞門，他當下已嚇傻，不知如何反應，怕被誤會偷拍才趕緊落跑。

檢方將吳男的手機送交刑事局進行還原鑑定，並清查基地台發話位置，查出事發前半小時，吳男確曾使用該支手機在藥局附近撥接電話，但還原其手機檔案後，沒發現內存偷拍照片，吳男也沒做過刪照等滅證動作。

檢方勘查吳男奔出廁所的監視器畫面，雖認定吳男行跡可疑，且無法確定吳男提供的手機，是否就是他如廁時所使用的手機，但考量此案只有女教師的片面指述，無法證明吳男涉偷拍或偷拍未遂，加上他也沒妨害秘密前科，所以認定罪證不足。

據悉，該名女教師事發後情緒不穩，她每次出庭時，回憶起自己如廁被偷拍的恐怖經驗，情緒便失控崩潰。