鴕鳥逛大街 熱心民眾這麼做...

警方將鴕鳥綑綁後，帶回派出所。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-10-16 15:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕1隻幼小的鴕鳥，昨晚誤闖台1線台南善化茄拔段快車道，因剛下過雨，路面濕滑，加上夜裡視線不佳，險象環生，熱心駕駛行經撞見，放慢車速在後方緊跟、保護，並立刻報案；趕往處理的員警原本難以置信，覺得可能是民眾眼花了，後來發現真的有鴕鳥時，驚呼「看到鬼」，大夥合力捕獲，交由飼主帶回。

這起「鴕鳥逛大街」的趣味事件，發生在昨晚8點許，110獲報，台1線南下茄拔段公車站牌前的快車道上，竟有1隻鴕鳥在奔跑，茄拔派出所巡佐陳啟章與警員王崎鑫立刻趕往協助。

尚未抵達時，員警原本以為可能是民眾誤報，沒想到趕至現場後，先看見快車道與路肩都有轎車打故障燈警示，且快車道的轎車還放慢速度，趨前查探，真的「有隻鴕鳥」，趕緊下車處理。

警民合力圍捕下，將鴕鳥五花大綁，帶回派出所照顧，結束這場驚魂記；員警詢問轄內畜牧場人員後得知，這隻屬於幼鳥的鴕鳥，可能是林姓飼主所有，立刻通知領回。

林姓飼主指稱，該隻幼鳥剛買回來，要從善化家中載至玉井的飼養場，不料行經台一線途中，捆綁的塑料袋被鴕鳥給掙脫，自行跳車，在路面上逗留，所幸未引發事故。

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警方到場協助，結束了鴕鳥逛大街的驚魂記。（記者吳俊鋒翻攝）