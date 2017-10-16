全國首創4G警車衛星定位 竹市打造幸福城市安全地圖

竹市警局全國首創4G警車衛星定位，打造幸福城市安全地圖。（記者蔡彰盛攝）

2017-10-16 14:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市全國首創「4G警車衛星定位系統」正式上線！新竹市警局率先全國導入4G通信傳輸模組，透過定位系統提供精確訊息，加速員警抵達現場速度，局長陳耀南表示，原本2G警車定位系統使用超過10年，市長林智堅上任後特別編列200萬元預算汰舊換新，讓員警能即時掌握資訊，迅速守護市民安全。

警察局與中華電信合作研發全新警車定位系統「4G警車衛星定位系統」，已於本月起正式上路，成為警員執行勤務時的定位好幫手，該系統整合GIS雲端地理資料庫及110報案定位系統，第一時間將報案民眾所在之位址顯示於勤務指揮中心電視牆，使警方能即時調配週遭巡邏警力（車）就近處理，提供民眾快速有效的服務。

陳耀南指出，「4G警車衛星定位系統」已全面安裝於本市150輛巡邏車，該GPS晶片接收衛星定位資訊無死角，以每15秒回傳警車最新、最精確位置，並整合衛星定位（GPS）、M-Police行動載具與110案件定位系統，於110受理報案即時顯示案發地點附近警車位置、數量分布資訊，便於調度警力，使勤務人員受理110案件與勤務派遣同步作業，達到「報案快、受理快、派遣快、處置快」目標。

此系統率先全國將4G通信傳輸模組導入「警用車輛及雲端衛星定位（GPS）」，相關設備則向中華電信租用，減少系統日後升級暨擴充介接困擾，同時節省龐大自建經費，達到節約公帑及便於後續維運的雙重效益。

「4G警車衛星定位系統」的優點，在於可以提供警察局各級勤務指揮中心人員，即時掌握外勤警（力）車分布情形，提升指揮派遣效率，縮短警力到場時間，強化派遣機制及緊急應變能力，全天候守護新竹市，打造幸福城市安全地圖。