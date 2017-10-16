疑電線走火 馬公鬧區超商竄火冒濃煙

馬公市中華路連鎖超商，後方大門濃煙密布。（記者劉禹慶攝）

2017-10-16 14:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在馬公市中華路鬧區某連鎖超商，今日上午突然濃煙密布，店員發現緊急通報澎湖縣政府消防局，消防局據報後調度3輛消防車、1輛救護車趕往現場救援，火勢迅速在3分鐘內撲滅，幸無人員傷亡，初步研判是電線走火。

澎湖縣消防局調查指出，今日上午8時40分，馬公市中華路鬧區的連鎖超商，突然濃煙密布，並在後方門口冰箱上方處傳出火光，立即通報消防局，消防局急忙派出人車趕往現場灌救，並連絡台電人員先行斷電，雖然火勢並未蔓延，但濃煙卻四處流竄，並伴隨塑膠燃燒的臭味。

火勢迅速遭到撲滅，消防人員進入火場，發現後門旁冰箱上方天花板，疑似為起火點，初步研判疑是電線走火，消防局也派出火場鑑識小組前往，進行現場採證及鑑識，釐清火災發生的原因，所幸發生火警時間為上班離峰時段，店內客人不多，僅是虛驚一場，並無人傷亡，反而是驚動鄰居們，紛紛出門查看關心火勢狀況。

雖然未傳出人員傷亡，但因全面斷電，加上將由總公司派人進行全面復原，超商勢必先關門休息，等待檢修及整理，財務恐將受到損失，但無人員傷亡已是不幸中的大幸，同時業者也希望總公司全面檢修電路，讓消費者安全更受到保障。