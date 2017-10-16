疑未注意前方路況 台74線BMW撞工程車2送醫

一輛BMW轎車，今天上午行經台74線快速道路，撞上前方正在拾路面散落物的工程車，引擎室和擋風玻璃幾乎撞爛。（記者陳建志翻攝）

2017-10-16 12:21

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路霧峰往潭子路段，今天上午9點多，一輛工程車正在撿拾路面散落物時，1名駕駛BMW的曾姓駕駛（41歲），疑似未注意前方路況，直接撞上工程車後方，1名正在執行任務的溫姓工人（49歲）當場被撞飛，曾男則被卡在駕駛座，消防人員獲報趕到，趕緊將全身多處撕裂傷的溫男送醫，曾男被救出後意識清醒也送醫檢查，因整輛BMW的引擎室和擋風玻璃幾乎撞爛，車上安全氣囊也全爆開，可見撞擊力量猛烈。

台中市消防局今天上午9點43分接獲報案，指稱台74線快速道路霧峰往潭子路段，約35.4K大里路段發生車禍，立即派遣霧峰、溪湳分隊10多名消防人員到場救援，抵達時發現正在清理路面散落物的溫姓工人被撞上躺在地上，全身多處撕裂傷，趕緊將他送上救護車送醫。

另一輛車頭幾乎全毀的BMW轎車，曾姓駕駛雖意識清楚但受困駕駛座，立即用破壞器材將他救出，發現曾男左腳深層撕裂傷，趕緊送上救護車送往中國中國醫藥大學附設醫院救治。

公路總局員林工務段陳舜賢段長表示，今天上午接獲民眾通報，台74線該路段有類似波浪板的鐵皮散落物，立即派遣維護廠商到場處理，當時出動兩輛工程車，一輛在外側路肩警戒，一輛則在內側撿拾鐵皮後方警戒，後方車輛為何會撞上需由警方調查釐清。