龍潭愛心老人長期照顧中心火災釀4死 負責人等起訴

桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」疑似點蠟燭引發火警。（資料照，記者李容萍攝）

2017-10-16 12:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕3月10日凌晨4點多，桃園市龍潭區「桃園市私立愛心老人長期照顧中心」，因越南籍照顧員LE THI MAI HONG點蠟燭照明，卻不慎引起火災，致4位受照顧者死亡、12人受傷，桃檢今天偵結，依業務過失致死罪嫌起訴中心負責人鍾朝麟、鍾健民父子與LE THI MAI HONG等3人。

當天中心因台灣電力股份有限公司施工而停電，LE THI MAI HONG分別在中心2樓的2個房間內點了蠟燭照明，因她將蠟燭固定在硬紙板上，導致燭火引燃附近的可燃物，引起火災。

因中心的受照顧者多行動不便，逃生困難，一場惡火竟釀成4死12傷悲劇，還燒出中心私設床位等問題。

檢方調查，鍾朝麟是中心負責人、鍾健民是負責中心管理相關事務的人，他們本應注意中心依法設立的地點只限於1樓、而不包括2樓，竟於西元2016年3月間私自將中心擴張到2樓，還規避相關主管機關包括消防安檢在內的查核工作，讓2樓入住16位受照顧者，卻又未在2樓房間內設置緊急照明燈、偵煙式探測器等消防安全設備，致4未受照顧者不幸死於火災，已涉業務過失致死罪嫌。

火災發生後，鍾朝麟與鍾健民曾對外說：「我們做錯了，會負起全部責任，絕不逃避！」事後也與4位死亡受照顧者的家屬分別以160萬元到220萬元和解金額取得和解協議書，但家屬們悲憤不已，仍希望司法能還給他們一個公道，檢方今天已將鍾朝麟、鍾健民與LE THI MAI HONG等3人提起公訴。