馬桶上產嬰溺斃 婦女殺嬰罪起訴

2017-10-16 12:11

［記者楊政郡／台中報導］39歲劉姓婦人，今年4月凌晨涉嫌在中市中區某旅館，產下一男嬰，直接掉進馬桶任其溺斃死亡，不過，劉女到案矢口否認產嬰，辯稱她是處女怎麼會懷孕！她只是經血過多，但兩者DNA比對相符，檢方依母親殺嬰罪起訴。

起訴書指出，106年4月26日凌晨4時許一名陳姓男子（以假名登記）與劉女，到中區某旅館登記入住，清晨8時許陳男先離去，當天下午4時劉女離開旅館，清潔人員進入整理時，發現馬桶卡住、浸泡有一男嬰屍體，報由檢警處理。

陳男供稱，他在凌晨4時許看到劉女一人在東協廣場，身體虛弱，基於關心主動買東西給她吃，問她需不需要到旅館休息，就帶她到附近某旅館登記入住，他們在房間內什麼都沒作，到了清晨8時許自行離去，他坦承是用假名登記入住，此部分緩起訴處分。

劉女到案後堅稱自己沒懷孕，沒有產男嬰，還說自己從未有過性行為，怎麼會懷孕？辯稱她只是經血多，經血去沾到棉被等等。

檢方認定劉女明知下腹部疼痛，已有將生產跡象，卻未前往醫院待產，竟隨便在旅館馬桶上生產，男嬰經過產道後掉進馬桶而溺斃，經採兩者DNA比對無誤。

本案檢察官認定被告是觸犯殺嬰罪，而不是遺棄致死罪，殺嬰罪是6月以上5年以下之罪，而遺棄致死罪刑度卻是7年以上至無期徒刑，兩者天差地別，刑法274條規定母於生產時或甫生產後，殺其子女者，聽起來殺人罪好像比較嚴重，但胎兒剛出世這一小段時間內，其本身死亡率高，刑度明顯比較輕。