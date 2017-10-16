警方處理吵架糾紛 誤刪當事人手機照片

基隆知名地標月初發生火警，卻傳出有婦人被警方誤刪火警照片事件。（記者吳昇儒攝）

2017-10-16 11:58

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆一名李姓婦人因不滿住處附近，因進香團施放煙火，引起山林火警，怒對進香團成員反映，雙方衝突一觸即發之際，警方前往勸阻。婦人拿出手機給警員查看，同意他刪除一張有拍攝到遊覽車的照片，未料員警竟將婦人協助蒐證火警的照片全部刪光，引發爭議。警方表示，應是溝通不良，才造成誤會，如讓婦人感到不適，願跟她道歉

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基隆知名景點KEELUNG地標後方山頭，10月1日中午突然冒起大火，附近的住戶發現後立刻通報119前往救援。一名李姓住戶前往現場查看，認為是進香團到附近宮廟參拜時，施放大量鞭炮及煙火，導致周邊山林起火燃燒。

住戶們看見後與進香團人員發生爭吵，在一旁等候的遊覽車司機，竟也下來幫忙嗆聲，雙方發生口角爭執，互相攝影拍照存證。現場員警擔心發生肢體衝突，立刻將雙方隔開勸導。

遊覽車司機們向警方表示，自己只是帶著香客到宮廟進香，根本沒施放煙火，居民應找香客們理論，怎麼會把矛頭指向司機。最後在警方的調停下，遊覽車司機同意將拍攝住戶的照片刪除。

一名警員在跟李婦溝通時，拿出照片給他看並表示，如果真的與遊覽出無關，可以將遊覽車那一張照片刪除，但該名警員接過手機後，竟將所有跟火警相關的照片，全部刪掉。

李婦事後在網路上PO文指出，自己非但被一群凶神惡煞圍住，有牌的（指警察）還說自己太閒惹事，手機內有關火警的照片，竟全部被刪除。

警方澄清指出，當時因遊覽車司機們已將照片刪除，所以希望住戶們也能夠將手機裡有關遊覽車司機的資料、照片刪掉，才會請同仁與對方溝通。根據處理警員的說法，是該名婦人拿著手機向他表示可以刪照片，同仁可能是誤會她的意思，接過手機後，才會將火警相關的照片全部刪除，但確實有些許不妥，應交由當事人自己刪，以免造成誤會。

李婦親友質疑，警察怎麼可以將手機拿走，還刪掉裡面的有關火警的照片及影片，難道是要幫忙湮滅證據嗎？警方則表示該案都有採證，絕對不是要湮滅證據。