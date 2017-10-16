流動炸彈？美魔女心情差喝酒吞藥 開BMW大七亂撞

2017-10-16 12:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市住豪宅的50歲許姓貴婦，今天凌晨心情差，喝酒又吞安眠藥，之後開著BMW大七豪車外出散心，卻宛如流動炸彈亂撞，神智恍惚的她，不到5分鐘，先撞傷1名機車騎士，她雖下車短暫查看，卻又迅速駛離，又在另一路口撞上路旁的5輛汽機車，但無人傷亡，警方對她酒測時，她還恍惚質問：「我為什麼要酒測？」，她還反嗆作證的店家：「我沒開車，我又不會開車」，店家仍堅稱「我看到的，就是妳開車」，她還要警察幫她找手機，鬧了一陣子才願意酒測，濃度達0.68毫克，依肇事逃逸罪、公共危險罪嫌法辦。

中市警局第五分局四平派出所與交通分隊調查，家境富裕，一頭長髮身材窈窕，宛如美魔女的許姓貴婦，今天清晨0時左右，可能跟家人吵架等因素而情緒差，喝了葡萄酒又吞了幾顆安眠藥，之後，從北屯區豐樂二街住處，駕駛登記在她名下5000西西的BMW大七豪車外出，不到5分鐘，就在北屯區豐樂北二路與豐樂一街路口，撞傷騎機車的22歲鍾姓男子，鍾男受到擦挫輕傷，許女的大七豪車的一面車牌掉落現場，不過，許女雖短暫下車查看，卻又不發一語，也沒有報警協助就醫，很快上車離去。

又過了10多分鐘，0時20分左右，許女又在北屯區昌平路二段撞上路旁的5輛汽機車，當時無人在車內，大七豪車受損嚴重無法繼續行駛，許女才散發酒氣下車，警方發現許女的大七豪車僅有一面車牌，另一面車牌遺留在第一次事故現場，立即將她依肇事逃逸罪與公共危險罪嫌留置酒測，但許女卻認為，她只是心情差，質疑警方為何要對「心情差」的她酒測，她恍惚說，「我為什麼要酒測？又不是我開車」。

更離譜的是，附近店家指證，許女是大七豪車駕駛，許女還出口反問店家：「我沒開車，我不會開車，為什麼你要這樣講呢？」，店家仍堅持說：「我看到的，就是妳開車」，荒唐的是，她還要警察幫她找手機，不斷拖延警察酒測。

許女鬧了一段時間，終於願意酒測，數值是0.68毫克，她坦承心情差，喝酒又吞安眠藥，隨後開車外出散心，至於她心情差的原因，她拒絕說明，另外，對於撞車細節，她一概辯稱「不知道、不曉得、不清楚」，她出門後就意識不清，完全不記得要去哪，也不知道發生了什麼事。

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