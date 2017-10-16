醋夫當兒面 砍殺前妻被起訴

2017-10-16 11:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「放開我，我要殺了你媽…」54歲張姓男子因不滿周姓前妻因外遇提離婚，今年6月曾企圖開車衝撞周女。今年9月，張男的兒子為了排解雙親誤會，安排兩人見面，未料張男卻持菜刀刺殺前妻，還害她被熱水燙傷。基隆地檢署近日偵結，依殺人未遂等罪，將張男起訴。

檢警調查，張男與前妻今年7月辦理離婚後，心中仍有不滿，經常跟兒子抱怨。張男的兒子想要化解雙親心中的結，9月13日便約住在桃園的母親及宜蘭的父親，一同到基隆的共同友人家中會談。張男因心中憤恨妻子外遇，佯裝上廁所，進到裡面拿出預謀的菜刀刺傷周女。周女在閃避時，不慎撞上桌上滾燙的熱水壺，造成大腿燙傷。

張男兒子及友人立刻向前將他壓制在牆上，張男還對著兒子嗆聲「放開我，我要殺了你媽，再不放開，我連你也殺」等語。員警獲報趕抵現場，將張男帶回偵訊，並依殺人罪移送法辦。

行兇的張男向警方承認有刺傷前妻，但並沒有殺人的意圖，沒有出言恐嚇妻子，拿刀只是嚇嚇前妻而已。但現場的李姓友人則作證，向警方表示，張男確實有說要殺死妻子，也拿刀刺傷她。

檢察官認為，張男恐嚇殺前妻，也刺傷對方，已觸犯殺人未遂罪及恐嚇罪，依法將他起訴，但因犯意各別，請法官分論併罰，並沒收犯案用的菜刀。