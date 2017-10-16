墾丁南光路自撞死亡車禍 救援影像曝光

墾丁南光路段發生1死1重傷自撞車禍。（記者陳彥廷翻攝）

2017-10-16 10:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公路轄內的南光路，今天凌晨約3點半發生1起嚴重的自撞死亡車禍，無駕照的18歲陳姓女子，駕車載著3名乘客行經該路段時疑天雨路滑，撞上中央分隔島路樹，車側嚴重凹陷，陳女雖緊急送醫，但仍於早上8點宣告急救無效死亡。

18歲的陳女今天凌晨約3時許，開車載著21歲的陳男、程男及17歲周男，4人行經恆春鎮南光路段（墾4之1道路）23.7K時，疑因天雨路滑失控不慎自撞路樹，由於撞擊力強大，車身就凹陷卡在路樹上，前座的陳女和陳男當場昏迷，陳男因雙腳骨折轉東港安泰醫院治療，後座的程、周則輕傷於南門醫院觀察。

警消獲報急忙前往救援，現場見該白色自小客車深陷路樹當中，消防局共派遣恆春及墾丁、車城等共4車8人出勤，救援人員用破壞器材拆開車身救人。

警方初步調查，該車研判從大光要往恆春方向，而駕駛陳女除無駕照外，還有輕微酒精反應，但當時該路段因道路彎曲還因連日大雨道路溼滑，加上可能車速過快而失控。

恆春分局長曾學貴表示，警方除持續宣導夜間開車減速慢行遵行交通規則外，將加強該路段的取締稽查，未來也還要加裝爆閃燈避免憾事再度發生。

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