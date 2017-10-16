東晟明知天候仍硬闖釀3死？ 觀光局：絕對追究行政責任

2017-10-16 10:07

〔記者陳宜加／台北報導〕東晟旅行社組台灣旅行團到中國長江三峽地區遭遇土石流，釀3死2傷悲劇。立委鄭寶清今天在立法院交通委員會質詢時質疑，人命關天，中國近期一直發布豪雨特報，至今已經有將近280萬人受傷，嚴重災區卻還讓旅行團載人過去。

交通部長賀陳旦說，有持續追蹤，至於當初行程安排是否預知危險狀況，觀光局副局長張錫聰表示，旅行社安排出國旅遊，行程都有相關規範，也要求注意安全，事發後一方面成立緊急應變小組第一時間處理，組團社帶團沒有注意到安全，將追究行政責任裁處。

他表示，依照旅行業管理規則，裁罰標準裁量最高為5萬元，上週交通委員會討論修法罰鍰調高至50萬元，將依照調查事實結果裁量應予裁罰，依法處理也考慮消費者保護法透過評鑑告知消費者，作為選擇考量。

與中國有無聯繫管道？賀陳旦說，層級沒提高但頻繁，國台辦也派出相關旅行協會、相當於司長級官員到場，我國駐北京代表與業務組今將到場，代表雙方聯繫事後處理、加速辦理且未因此耽擱，請家屬放心，

鄭寶清批評，已知有嚴重災害卻還要去，就是疏忽。賀陳旦說，例如反恐外交部都會有警示，將再了解當初警示是否明確，業者有無隱瞞。

立委李昆澤也說，客死他鄉是最大傷痛與遺憾，中國風景區重大意外事故，我國政府應有後續作為。

張錫聰表示，觀光局立即啟動措施有緊急協助善後北京辦事處趕往宜昌，昨晚已經到達，主動積極協助家屬另一方面要求中方全力善後，昨晚10點半接觸中方代表提出要求，今天抵達宜昌全程陪同盡全力協助。

他指出，旅行業管理規則明文規定，旅行途中注意旅客安全維護，否則可以開罰，觀光局絕對會追究相關行政責任，初步蒐集責任涉及中方當地有無事先預警或封閉、當天收費開放旅客進入，也都會查清楚。