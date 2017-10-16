靈骨塔吸金7億元案 北檢起訴主嫌等41人

2017-10-16 10:04

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦靈骨塔詐欺吸金7億元案，發現其中一名被害人的兒子，竟是「之初創投」的前合夥創辦人詹益鑑，他先前曾現身指控詐騙集團利用「保密條款」恫嚇他母親，在3年內騙了超過5000萬元，檢方8月間發動搜索並約談主嫌李晟瑞等14人，後又陸續約談多人，今依銀行法詐欺、組織犯罪防制條例等罪將李男等41人起訴，在押的14嫌預計下午移審。

詹益鑑指出，他這2年忙於創業，等到發現母親財務出現問題時，為時已晚，但這些不義之財不該讓詐騙集團持有，為了不讓更多人受騙上當，決定出面呼籲大眾。

詹益鑑為台大電機工程博士，投身創業、創新、創投等領域多年，2010年與林之晨（Mr. Jamie）共同創辦AppWorks Ventures（之初創投），去年離開之初創投創立新公司，現為體適家運動科技創辦人。

詹益鑑表示，母親自3年前遭詐騙集團所騙，起初對方是以購買未上市股票的方式誘騙母親承購，而後未上市股票虧損，詐騙集團再佯稱可進行靈骨塔交易做為投資，來領取未上市股票投資失利所蒙受的損失，但前提是必須簽訂保密條款，因為這是賺錢的機會，不能讓其他的親朋好友知道。

而後母親大概每3、4個月，後來甚至是每個月與詐騙集團交易，一開始每次十幾二十個，後來變成一次數十個，每個要價9萬到12萬元不等，3年多來總共被騙了5000多萬元。

詹益鑑強調，雖然尋求法律途徑為時已晚，不期望能把錢追回來，但仍希望別再發生這樣的事情，畢竟這些不義之財不該繼續讓詐騙集團持有，盼此事能獲得大家關注。