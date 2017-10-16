連踹4歲小孩 警方：已傳加害男子到案說明

男子突然下車，趨前要攻擊小孩。（翻攝自《爆料公社》）

2017-10-16 07:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區上週六下午發生4歲小男孩在自家門口玩耍，鄰居男子卻突然趨前連踹的攻擊事件，原因不明，家長帶去驗傷後提告，警方受理報案後，昨天已傳加害人到派出所說明，但他聲稱身體不適，暫時無法筆錄，案情仍待進一步調查、釐清。

歸仁警分局指出，涉嫌動腳連踹小孩的韓姓男子，今年28歲，與遭攻擊的潘童是住在同一社區，被害人家長昨天下午3點許報案後，轄區歸南派出所隨即通知他出面說明，展開調查。

但男子到派出所後，都還沒製作筆錄，就聲稱自己身體不適，警方只好讓他先行離去，因此目前尚無法得瞭解出腳踹人的動機。

警方初步查訪，男子疑似有精神方面的疾病，但仍將進一步確認，分局強調會儘速要求他再次到案，釐清事件原委，將以傷害罪嫌依法偵辦。

這起攻擊事件發生在14日下午5點多，潘童在門口前的道路邊嬉戲，原本已坐上機車後座，要被載出門的韓男，突然下車，走向男童，之後開始踹人。

被攻擊後的潘童趕緊奔逃、哭喊，韓男還不放過他，一路追趕，繼續動腳，被害人家長聽見小孩的呼叫，立刻上前制止。

被害人家長帶著潘童就醫，發現後頸部、背部擦挫傷，以及右側手肘挫傷合併腫脹擦傷等，氣得報案，向男子提告傷害，要為小孩討回公道。；而男子施暴的惡劣行徑，全被監視器錄下來，影像PO上《爆料公社》，網友一陣撻伐。