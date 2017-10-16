與已婚小學同學開房間 男軍官逃過妨害家庭罪

2017-10-16 00:29

〔記者王俊忠／台南報導〕一名現役少校男軍官於105年農曆過年的小學同學會，與已婚女同學重逢連繫，後來，女方告訴男軍官「自己已離婚、心情差，有摩鐵住宿券，能否陪同散心？」男軍官禁不起誘惑與女方上摩鐵發生性關係，被女方丈夫告妨害家庭。但二審法官以男軍官認知女方已離婚才與對方上摩鐵，判男方無罪確定。

但男軍官的林姓女同學就沒有這種好運氣。嘉義地院判決指出，林女是已婚人妻，她在105年9月10日下午5點許與男軍官入住新竹市一家汽車旅館房間，兩人在同日深夜發生一次性關係，後來被林女丈夫偕同友人進入房間抓姦。林女涉通姦罪被嘉義地院判刑2個月確定；今年3月底，林女並與丈夫在法院離婚訴訟中達成和解同意離婚。

對此，不甘綠雲罩頂的林女丈夫控訴男軍官涉與林女相姦，但一、二審都判男軍官無罪。

一審開庭時，男軍官供稱105年農曆過年於小學同學會再聯絡上林女，後來有幫林女募捐米給教會及用手機line聯絡，大約在相偕去新竹摩鐵的前一星期，林女告訴他「已經離婚，她先生不讓她看孩子，心情差，同事有給她摩鐵住宿券，是否能陪她去散心？」

台南高分院法官表示，男軍官說法與林女在一審的供詞大致相符，沒有矛盾，此案並無其他證據證明，雙方發生性行為時，男軍官明知林女與其丈夫的婚姻關係仍然存續，不能以男軍官與林女有傳送較曖昧的簡訊、頻繁聯絡到兩人發生性關係，即認定被告確實知悉林女婚姻關係確實存在，檢方上訴舉證內容無法讓二審法官形成男軍官涉相姦有罪的心證，基於無罪推定原則，只能判男軍官無罪，不得再上訴三審。