近5年台灣團赴中國重大事故有7起 造成15死61傷

台灣旅行團於中國三峽遭土石流襲擊（圖：宜昌市政府提供攝）

2017-10-15 22:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣與中國間民眾往來，除工作、探親外，還有很大一部分是去旅遊，不僅中國旅行團來台發生過火燒車、遊覽車翻覆等重大意外；台灣旅行團赴中國旅遊時，也發生過多起意外事故。

根據統計，近5年來較嚴重的事故就有7起，計造成15死、61傷，除今日東晟旅行社於宜昌「三峽人家」景區遭落石襲擊，導致2死3傷外，較嚴重的天災事件，還有104年旅行團於九寨溝遭遇土石流，造成1死4傷，105年於福建龍岩遭遇土石流，造成1死20傷。非天災事故方面，則以102年湖南張家界及103年廈門華安，各發生1起遊覽車翻車事故最為嚴重，分別造成3死11傷及7死17傷。

出國旅遊若是要跟團，最需要注意的就是選擇旅行社，觀光局表示，旅行社一定要選合格、有口碑，出發前可多注意當天天候及其他狀況，雖然可能有狀況時已經成行無法退團，但出發時可跟領隊討論，行程這樣走是不是會很危險，這樣等於提醒領隊多加注意。

旅遊業者則建議不管要去哪個國家，跟團還是自由行，都要投保旅遊平安險；旅平險能夠提供的保障，一定比旅行社原本的保險要多，不管行程延誤或跌倒受傷，統統都有保障。