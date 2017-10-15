酒駕男撞死人還想討回駕照 法官不准

2017-10-15 20:49

〔記者王定傳／新北報導〕刁姓導遊104年間開車行經新北市五股，撞上2名憲兵，造成19歲李姓騎士傷重不治，刁男酒測值0.31毫克，他雖與家屬和解獲判緩刑，但駕照被吊銷終身，刁男認為侵害工作權，提出行政訴訟，新北地院法官則認為，吊銷駕照僅限制駕駛車輛的工作權，刁還可另尋其他非駕駛工作，判決敗訴，可上訴。

104年3月29日晚間，刁男在住處喝酒後，隔日清晨6時許，就開車上路到五股成泰路3段與新五路口買早餐，隨後竟直接從外側車道往內線切，欲左轉新五路，後方騎車的李與鄭姓學長煞不住，重重撞在車門上，李男送醫不治，鄭男則左小腿骨折、全身多處挫傷。

法院審理時，刁賠償李男家屬430萬元，其中380萬分期付款，另賠償鄭男60萬元，法院判他1年6月徒刑，緩刑4年，新北市政府交通事件裁決處並依規定，罰他2萬9千元，吊銷駕照終身。

刁男認為，他需要在睡前喝酒才能幫助入眠，起床時酒精濃度未退，不是蓄意酒駕，且他是華語車導，吊銷駕照，將無法工作，影響生計與生存，將連帶影響賠償進度，面臨依法撤銷緩刑，甚至會害他流浪街頭。

法官認為，刁男明知前晚喝酒，應更為謹慎，若需外出，應搭乘大眾交通工具，但他卻甘冒體內酒精未完全代謝風險，自行駕車，有過失，且吊銷駕照所造成工作權影響僅限於駕駛車輛部分，刁還可以另尋其他非駕駛性質工作以謀生，另依道路交通管理處罰條例，終身吊照可在符合特定條件下，得於一定期間後重新考取，判刁敗訴。

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