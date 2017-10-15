為3萬元割喉殺農婦被求處死刑 一審法官判無期

2017-10-15 20:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾犯下強盜割喉案、5年前出獄的37歲男子吳永明，今年5月初又犯下苗栗縣65歲鄧姓婦人割喉命案；苗栗檢方依強盜殺人罪嫌將吳男提起公訴，且認為吳男對鄧婦家屬留下難以平復之傷痛，且避免吳男有再恣意剝奪他人生命之可能，向法院求處死刑。案經苗栗地院審理，依強盜殺人罪判吳男無期徒刑、褫奪公權終身。

鄧婦家屬不滿，指吳男只為繳交3萬元罰金竟奪人性命，惡性重大，強調將會上訴到底。苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宏兆說，檢方還沒收到判決，但依照法院判決狀況，應該會上訴。

吳永明長期失業，沉迷線上遊戲，被網友控告妨害名譽，法院判處拘役50日確定，經檢察官准予易服社會勞動，仍有拘役30日未完成履行，需付3萬元罰金，但家人不肯幫忙。

吳男於今年5月3日為了這筆錢，騎機車前往苗栗縣竹南鎮隨機找目標犯案，見65歲鄧姓婦人忙完農事，欲騎機車離開，便至鄧婦身旁向她索討金錢，鄧婦不予理會，吳男竟惱羞成怒，將鄧婦推倒，並取出其機車置物箱內之尖刀1把，陸續刺殺、割劃鄧婦頸部、胸部及其他身體各處，致鄧婦因出血性休克及呼吸衰竭死亡。

苗栗檢方認為，吳男與鄧婦素昧平生，無何嫌隙、糾紛，僅為圖以3萬元易科罰金，竟以拖行、尖刀割頸方式虐殺鄧婦，鄧婦被尖刀割頸瀕死之際，向吳男求饒，吳男仍未放手，其手段殘暴之極，令人髮指，且到案後一度否認犯案，經事證一一浮現後，才坦認犯行，且認為吳男對鄧婦家屬留下難以平復之傷痛，為避免吳男有再恣意剝奪他人生命之可能，向法院求處死刑。

不過，法官認為，吳男行為應加嚴懲，但死刑不可逆，我國刑法強盜殺人罪量刑，也非唯一死刑選項，目的即在賦予審判者能就個案情狀，審慎斟酌，俾使尚有教化遷善可能之罪犯保留一線生機，以符合「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」 2公約儘可能保障天賦生命權之要求。

法官認為，吳男尚非性情上狡猾卑劣、素行上無惡不做、犯行上十惡不赦之人，也當庭表示歉意及後悔，雖尚未與被害人家屬達成和解或賠償損失，然係出於家庭經濟狀況不佳之緣由，並於看守所羈押時，書寫道歉信函及經文，請求被害人家屬原諒，亦非完全無矯治、教化可能。