台灣團遊湖北3死2傷 領隊：當時無雨落石突崩

2017-10-15 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕全團43名團員、2名領隊共45人的台灣旅行團，今日早上在中國湖北省宜昌市三峽景區遭遇落石，釀3死2傷，在醫院陪同傷者的領隊連孝倫晚間接受媒體採訪，表示當地今天天氣多雲無雨，船公司也稱天候狀況可前往景區，團員也沒有反應要改行程，現在他的心情很差、很難過，因為罹難者都是他認識很久的朋友。

《蘋果日報》報導，連孝倫表示，今天上午團員搭乘郵輪至三峽景點風雨廊橋，並和其他旅客一起下船，順著風雨廊橋步道行走，步道上方有部分是木頭結構的風雨廊，也有部分裸露，當時他走到團員隊伍的前方，結果突然聽到落石崩落的聲音，於是急忙折返至落石處。

連孝倫表示，現場有些落石很大，2、3個人還搬不起來，結果發現有落石砸中團員，於是立即徒手展開搶救，但有些落石太大，只能等現場保安人員抵達才可搬開石頭。

連孝倫回憶當地天氣，指出13日抵達三峽地區，當天天氣陰天、無雨，14日則有下雨，15日多雲、無雨，團員搭船時，每一天都會發放當天行程及氣候報告，船公司也稱今天天候狀況可前往景區，團員也沒有反應要改行程，

目前傷者已送至宜昌夷陵醫院，由連孝倫和部分旅客陪同照顧，連孝倫說，傷者皆意識清楚，另一名領隊則帶領其他旅客繼續行程，預計19日凌晨回台。