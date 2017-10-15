逼智障少女當禁臠 拉進車站廁所性侵

2017-10-15 17:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕17歲輕度智能障礙少女甜甜（化名）在臉書被有性侵前科的邱姓渣男盯上，竟以「你殺了人！」為由，騙得少女驚慌失措，連續被帶到車站廁所、飯店性侵多次，甚至強盜其手機變賣，企圖將少女拐離家變成他的禁臠，新竹檢方依加重性侵、略誘與強盜等罪嫌起訴。

檢警調查，有妨害性自主前科的邱男，與17歲少女甜甜在臉書社團認識後，邱男即不斷聯繫邀約出門，均遭拒絕，而邱男於臉書聯繫過程中，知悉甜甜有輕度智能障礙，但仍不願放過她。

去年8月邱男對甜甜恫稱她殺了人，恫稱倘不跟他發生性行為，就要叫警察抓她，甜甜心生畏懼，在新竹縣一處火車站公廁內，遭喝令發生性行為，且邱男強行壓制她身體，並脫去褲子，強行性侵得逞，約一小時後，兩人步出至火車站附近空地草叢，邱男又強行將甜甜壓制於地上，二度性侵得逞，並使甜甜脫離家庭。

隔天在竹縣某手機超市內，邱男利用輕度智能障礙的甜甜涉世未深，恫稱要將她的手機典當金錢花用，若拒絕要將要報警抓她，以此脅迫之方式使甜甜不能抗拒，並強取背包包內手機至手機超市典當1500 元後，化用殆盡。

當天下午兩人投宿在飯店，邱男喝令甜甜跟他做愛，並強行壓制身體，性侵得逞約1小時後，竟予二度性侵。

由於甜甜母親發現女兒出門未返家，經查閱女兒臉書發現邱男涉有重嫌，報警協尋，甜甜母親數次聯繫邱男，要求將甜甜帶回均遭拒絕，直到隔天邱男才帶甜甜回家，邱男竟對甜甜母親說：要將甜甜再次強行帶走，甜甜母親隨即報警偵辦。

邱男到案後，坦承對甜甜恫稱她殺了人，揚言若不跟他發生性行為，就要叫警察抓她，甜甜心生畏懼後被他帶到火車站、飯店房間強行性侵4次，並強盜她手機至手機超市典當現金花用殆盡。全案由檢方依加重性侵、略誘與強盜等罪嫌起訴。