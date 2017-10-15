1個月2度救護車上接生小孩 消防暖男也感動

2017-10-15 17:41

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭連日豪雨不斷，宜蘭縣政府消防局礁溪分隊在風雨中的救護車上為一名孕婦接生，其中消防役男李碩斌、曾柏翔更在1個月內為2名孕婦接生，大家感動的說，聽到嬰兒的哭聲，真的感受到消防工作的意義。

10月14日晚上9點40分，宜蘭正因卡努颱風環流與東北季風共伴效應影響豪雨不斷，礁溪鄉一名孕婦在家中突然下體流血，情況相當緊急，報案尋求消防隊協助，消防員孫卓偉和役男李碩斌、曾柏翔到達現場後，趕緊將孕婦護送上車送醫，請她左側躺臥姿並同時備妥生產包。

「感覺小孩快出來了。」前往醫院途中，孕婦表示想要抓著東西，役男李碩斌為了安撫孕婦的情緒趕緊伸出手來讓孕婦抓著，出發後2、3分鐘，孕婦突然大喊，覺得小孩快生出來，負責開車的孫卓偉趕緊將救護車停在路邊，並確認孕婦狀況，檢查時發現嬰兒的頭已經外露，於是請孕婦用力哈氣、深吸氣，這一瞬間嬰兒已迫不及待冒出頭來，他趕緊接住嬰兒。

孫卓偉表示，當時查看嬰兒沒有臍帶繞頸的情形後，並為嬰兒暢通呼吸道，聽到小男嬰放聲大哭的宏亮哭聲後，才放下心來，將嬰兒擦拭乾淨後，用臍帶夾夾住臍帶兩端，並以保溫鋁箔包裹，然後將嬰兒交到媽媽的懷裡，接著馬上開救護車火速前往醫院。

孫卓偉才剛擔任消防員10個月，就遇到接生的救護工作，他說，當初想當消防的原因就是希望可以幫助人，能親手幫忙接生孩子，真的感受到擔任消防的意義。

巧合的是，消防役男李碩斌和曾柏翔9月21日，才跟另一名消防員黃哲聖在救護車上為另一名孕婦接生，黃哲聖說，當時是一名37歲的孕婦與她的家人正要出門前往醫院，結果走在路邊小孩就冒出來，他們戰戰兢兢先將孕婦送上救護車，小孩子隨後又順利出生，他擔任消防4年來才遇到，學弟們真的很幸運。

李碩斌擔任消防替代役將近6個月的時間，他說，救護工作往往都是遇到傷患，能連續看到兩個新生命的誕生，真的很感動，尤其聽到嬰兒強而有力的哭聲時，真的覺得很開心。曾柏翔則說，遇到小生命的到來，讓他對消防又重拾感動與熱血，他會繼續朝最強消防役男的路邁進。

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