女山友疑高山症發作 警消人力搬運下山仍不治

搜救人員揹著梁姓女子緩慢下山。（記者李忠憲翻攝）

2017-10-15 17:03

〔記者李忠憲／台中報導〕45歲梁姓女登山客與登山隊攀登品田山時，前晚疑高山症發作導致意識不清，中市消防局獲報立刻會同多單位火速上山，因天候不佳，採人力搬運方式將她背往山下。梁女卻在離登山口僅400公尺距離失去生命徵象，經送往梨山衛生所急救後仍宣告不治，搜救人員及同僚均感悲傷。

台中市消防局13日晚間9點多接獲宜蘭縣消防局轉報，有一個12人登山隊從武陵農場進入攀登品田山，其中1名梁姓女隊員疑似出現高山症，有失溫、意識不清狀況，情況危急，急需協助。

梨山消防分隊長曾建智立刻會同雪霸國家公園管理處巡山員、林務局梨山工作站及高山協作上山救援。昨天上午9點在品田山三角點接觸到梁女，發現她意識模糊，為減輕症狀，先採人力搬運將她背下山到新達山屋。

搜救人員雖同步通知空勤總隊，申請直升機吊掛支援，由於天候不佳，雲層太厚，無法出動直升機。搜救人員決定採人力搬運下山，以免錯失黃金救援時間。

豈知，一行人走到離登山口約400公尺距離時，梁女突然失去呼吸心跳，搜救人員見狀立刻一邊進行CPR，一路趕下山。今天下午1點半許抵達登山口後，立刻用救護車送往梨山衛生所急救，但在急救20多分鐘後仍宣告不治。